Así son las draconianas normas de China para ser streamer de videojuegos

A lo largo de los años nos hemos visto sorprendidos por algunas de las leyes impuestas por China al respecto de los videojuegos. Si bien en su día algunas de estas leyes marcaron límites para los jugadores profesionales de eSports, ahora una nueva normativa más estricta que la anterior impone a los jugadores que los directos de juegos sin autorizar en el país están completamente prohibidos.

Esta aplicación directa marca un punto más estricto incluso a las actuales normativas impuestas en el país respecto a los videojuegos. De este modo, además de indicar que los jugadores no pueden disfrutar de esos títulos prohibidos en el país, tampoco podrán ni retransmitir partidas ni ver las partidas emitidas por streamers del resto del mundo. Una forma de, supuestamente, proteger las mentes de los menores así como protegerlos cuando usan internet.

Marcando límites en las populares plataformas

Esta nueva información ha llegado mediante Reuters, donde indican que la Administración Nacional de Radio y Televisión ha indicado que las plataformas de todo tipo, ya sea de juego o de streaming, no deben permitir directos de juegos que no estén permitidos por las autoridades. Por ello, en estas no deberán permitir directos de juegos e incluso competiciones extranjeras que no tengan la correspondiente autorización.

Además de esto, también se encuentra un aviso para los streamers. A estos la normativa les indica que deben mantenerse apartados de la estética anormal así como la cultura perjudicial de los fans de famosos. Simplemente una intención de evitar que estos se dejen llevar por las temáticas de los streamers del resto del mundo, como bien pueden ser Rubius o incluso Ibai.

Tomando medidas urgentes para evitar problemas

En el mensaje compartido se indica que problemas con los directos online o incluso la adicción de los adolescentes a los juegos ha tenido una amplia preocupación en la sociedad, por lo que tienen que tomar medidas urgentes. Y es que debemos conocer el caso de ‘Elden Ring’, juego prohibido en China y que tuvo un gran éxito en las plataformas de streaming chinas, llegando a los 17,1 millones de espectadores medios diarios incluso sin tener licencia oficial.

En lo que respecta a las compañías de videojuegos, para evitar que sus licencias no puedan ser lanzadas, se les pide que retiren todo contenido violento. Sin embargo, por ahora no se conoce cómo harán las compañías para cumplir con las normativas marcadas, a pesar de que por el momento Tencent ha respondido eliminando un servicio que permitía a los jugadores chinos disfrutar de los juegos extranjeros no aprobados. Una medida que, parece, no es más que el inicio de una normativa que no deja de endurecerse.