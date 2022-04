¿Cómo alcanzará la fama tu personaje en 'Los Sims 4'? Descúbrelo con nuestro test

Si hablamos de los mejores simuladores del mundo de los videojuegos, ‘Los Sims 4’ se llevan un gran espacio en el corazón de muchos jugadores. Después de todo, nos encontramos ante una de las licencias que más se sabe reinventar y ofrecer a los jugadores experiencias completamente únicas. De hecho, entre estas opciones incluso nos encontramos con la posibilidad de ser famosos.

¿Cuántas veces has soñado con la idea de que tu sim sea uno de los más exitosos del lugar? Una de esas estrellas que al verlo los vecinos del juego no solo deseen parecerse a él, sino que no puedan evitar acercarse a su casa en ese intento de ser sus amigos. Sin embargo, debes saber que esta tarea no es tan sencilla como pueda parecer, sino que requiere de cierto esfuerzo.

Los Sims 4 | Maxis

Descubre cómo alcanzará la fama tu personaje de Los Sims 4

Elegir una buena vida para nuestros sims a veces es una de las opciones que tenemos en mente y, sin embargo, no siempre la cumplimos. Después de todo, hay veces que caemos en la tentación de hacerles años simplemente por capricho. Sin embargo, ¿crees que si le das una buena vida puede llegar a alcanzar los puestos más altos en la fama? Pues este es un buen momento para demostrarlo.

Las preguntas, por supuesto, tendrán relación con el juego base de ‘Los Sims 4’ así como su DLC enfocado a la fama y a darle una gran vida a los personajes. Así es que este es el momento de que todos los jugadores puedan disfrutar de la propuesta y garantizar que todos los jugadores tengan la oportunidad de sacar el máximo partido a sus personajes.

A continuación vamos a proponerte un test con el que comprobar hasta qué punto tus sims están apuntando a ser grandes famosos. Después de todo, es la hora de que todos estos personajes demuestren su verdadero potencial. Claro que, ¿cómo lo harán? Todo dependerá de tus respuestas y lo que realmente desees para tus personajes. ¿Crees que serán grandes actores? ¿Un chef espectacular? Pues ponte a prueba y descúbrelo con nuestro test.