Los baneos más polémicos de Twitch: ElXokas, Ibai y AuronPlay, entre otros

A lo largo de los años, cada vez han sido más los streamers que han decidido aceptar el reto de ofrecer contenido entretenido. No importa si están enfocados a los videojuegos o incluso a las curiosidades del mundo, cada uno tiene su espectacular forma de hacerse con una comunidad de seguidores que no dudan en observar y valorar cada nuevo vídeo. Por ello, siempre se espera un cambio, aunque no siempre sea bien aceptado, como sucedió con Rubius.

Sin embargo, pese al constante trabajo y todas las novedades que incluyen en cada uno de sus vídeos, siempre hay momentos en los que los problemas aparecen y no pueden ser evitados. Esto se debe a los baneos, donde no siempre viene relacionado con algo que haya hecho el propio streamer, sino con el caprichoso deseo de uno de sus espectadores.

A continuación vamos a repasar algunos de los baneos más sonados y que, posiblemente, queden para la historia de internet. Momentos tan épicos que, en ocasiones, han llegado a unir a toda la comunidad para tratar de encontrar un apoyo para ese streamer que fue baneado por un error. Si bien a veces rompiendo un poco las normas, otras tantas no tan importante el error como para recibir un castigo tan estricto.

Ibai

Este puede ser uno de los casos que más sorprendió en su día a los espectadores. Y es que Ibai, conocido por su paso en las competiciones de eSports y, por supuesto, por ser un gran showman de pies a cabeza, recibió un baneo inesperado. Si bien en su día fue baneado durante tres días por ver una noticia en la que un hombre se saltaba el confinamiento y salía desnudo a la calle, este no fue su baneo más polémico.

El caso más sonado venía relacionado con un baneo de 24 horas debido a que, mientras estaba realizando un streaming echando una partida con Geoguesser, un espectador que se conectó al directo lo hizo utilizando un pene como foto de perfil. De hecho, incluso su nombre dejaba claras sus intenciones pues ‘Ibaibaneado’ logró que el streamer fuese baneado durante 24 horas. Por supuesto Ibai, haciendo gala de su sentido del humor, agradeció al joven espectador que le regalase un día libre.

elXokas

Este puede ser uno de los casos más sonados y es que muchos se posicionaron de parte de elXokas ante el castigo que, según Twitch, venía relacionado con incumplir sus normas. Mientras el streamer participaba en Marbella Vice, el ambicioso proyecto de Ibai, en una de sus partidas otro jugador saludaba a su personaje con la palabra prohibida: ‘nigga’. Este término tiene connotaciones racistas, por lo que figura en las normas de Twitch para baneo directo e indefinido.

Por supuesto, Xokas no dudó en quejarse ya que ni siquiera él había sido quien había comentado la palabra. Sin embargo, la respuesta tardó en llegar, logrando que el streamer sintiese una gran inquietud pues, como bien saben aquellos que lo conocen, es uno de los pocos streamers que cumple con lo promete a la hora de realizar directos todos los días.

AuronPlay

Muchos conocen el humor de AuronPlay y como el streamer es capaz de llevar al límite sus vídeos. Picando y haciendo contenido único, a lo largo de estos años se ha ganado el cariño incondicional de sus espectadores. Por ello, cuando estos vieron el baneo al streamer no pudieron evitar mostrar su sorpresa, a pesar de que él llegó a tomárselo a broma e incluso lo agradeció, de algún modo.

Todo se debía a un vídeo mostrando bodas low cost. En una de estas el cámara de la boca, por un instante, grabó el culo de un niño que podría llevar las arras. Por supuesto, aunque fue gracioso para muchos, el propio Auron durante el directo sabía lo que estaba por llegar y, sin duda, no se equivocó. El baneo llegó y, con ello, las bromas por parte del streamer fueron continuadas con memes burlándose de la situación.

ElMillor

Uno de los participantes en el gran evento de Ibai ha sido también víctima de los baneos de Twitch. Después de todo, la mayor parte de sus streamings mostraron de manera involuntaria en algún momento una escena de desnudo donde se podían ver imágenes enviadas por sus seguidores o incluso redes sociales. Es decir, actos que él no podía controlar y que, lamentablemente, le llevaron a todo tipo de castigos.

En una de las ocasiones incluso recibió un baneo por reaccionar a uno de los vídeos del streamer Dalas. Sin duda, un historial repleto de castigos que, como bien puede, va manejando para seguir ofreciendo el mejor contenido posible a sus seguidores.

TheGrefg

Pese al gran cariño que la plataforma parece tener a Grefg, en su día también recibió un inesperado castigo. Aunque eso sí, a diferencia de sus seguidores, este acató sin mayor problema el castigo, afirmando que se había merecido este debido a que él sabía que estaba sacando contenido inapropiado.

Durante su streaming y como parte de un trolleo, Grefg mostró un anuncio de un extensor de pene. Por supuesto, una broma que le salió cara ya que tuvo su canal baneado durante 24 horas. Por suerte, eso no ha impedido que siga adelante e incluso se vea capaz de seguir creciendo, hasta incluso hacerse con un récord.