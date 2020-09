El test más difícil de Pokémon: Contesta mal todas las preguntas para superarlo

Pokémon probablemente es una de las licencias de videojuegos más profundas que existen, debido también al enorme éxito que ha tenido en las dos décadas que tiene de existencia. Con el paso de los años se han creado cientos de Pokémon, miles de ataques y movimientos, además de centenares de historias en videojuegos, series, cómics, películas, etc. Por ello, saberlo todo sobre Pokémon es muy complejo, incluso para los más fans.

¡Contesta mal todas las preguntas!

Seguro que como aficionado a Pokémon has realizado decenas de test para saber cuánto sabes sobre la franquicia, sin embargo, en esta ocasión te proponemos un reto un tanto diferente. Se trata de un test en el que no debes decir la respuesta correcta, sino la incorrecta. Es decir, debes seleccionar aquella opción que creas que no se corresponde con la realidad.

La parte más complicada del test es saber que debes pulsar en la respuesta incorrecta, sin duda tu cerebro te jugará algunas malas pasadas… ¡Contesta mal a todas las preguntas que puedas!