FIFA 21: Ibrahimović denuncia que EA ha utilizado su imagen sin permiso

FIFA llegó para cubrir la temporada de 2020 a 2021 con un juego que ya está disponible en todo el mundo para PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y consolas de nueva generación. Se cuentan por millones los jugadores que cada año esperan impacientes para disfrutar de las grandes propuestas que se presentan en las entregas de EA Sports, y FIFA 21 sin lugar a dudas ha cubierto todas las necesidades y expectativas que se esperaban.

Sin embargo, a pesar de que no son pocos los usuarios que disfrutan día a día de esta experiencia futbolística, existe una excepción que no está nada contenta con el título. Según lo sucedido recientemente, la superestrella del fútbol Zlatan Ibrahimović denuncia que EA ha utilizado su imagen en FIFA 21 sin su permiso. Electronic Arts, por su parte, ha respondido ante estas acusaciones manifestando que siguen teniendo un acuerdo con FIFPro, una organización internacional que “defiende los derechos e intereses de los futbolistas profesionales, clubes, patrocinadores u otros agentes de ámbito profesional”.

Por otra parte, debemos recordar que hace unos meses Electronic Arts anunció un acuerdo con el AC Milan que le permite el uso de la equipación, los jugadores y el estadio del AC Milan en el videojuego.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el actual delantero del AC Milan se pregunta quién ha dado permiso a EA para usar su nombre y su rostro en una franquicia que gana millones al año. El tuit reza: “¿Quién le ha dado permiso a FIFA EA Sports para utilizar mi nombre y mi rostro? No soy miembro de FIFPro y, si no lo soy, me pusieron ahí sin ningún conocimiento real a través de una maniobra extraña. Y estoy seguro de no haber dado mi consentimiento a FIFA o FIFPro para ganar dinero usándome”.

El famoso jugador zanjaba el asunto escribiendo, “Alguien está lucrándose con mi nombre y mi rostro sin ningún tipo de acuerdo durante todos estos años. Es hora de investigar”. Tanto EA como Konami (desarrolladores de PES), sostienen cada año una licencia con FIFPro que les da permiso para utilizar los rostros de los futbolistas, mientras que las ligas y los equipos se negocian por separado.

A modo de conclusión, FIFA es uno de los videojuegos de fútbol líder alrededor de todo el mundo. Para conseguir que la experiencia de los usuarios sea auténtica y lo más realista posible, Electronic Arts trabaja con una gran cantidad de entidades para garantizar los derechos que les permita utilizar escudos o la propia imagen de los jugadores. Uno de estos muchos acuerdos, como bien hemos mencionado anteriormente, es FIFPro. Por así decirlo, es el representante mundial de jugadores de fútbol profesional, el cual se asocia con una serie de contratos que los benefician y que Zlatan Ibrahimović no tardó en señalar con el dedo.