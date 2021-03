Phil Spencer, jefe de Xbox, confiesa qué es lo que menos le gusta de Nintendo

Phil Spencer, el máximo responsable de la marca Xbox, es bien conocido en el sector de los videojuegos por elogiar a algunas de sus compañías rivales y colocarlas en una posición privilegiada en la historia del entretenimiento. Recientemente el famoso directivo participó en el documental Playing With Power: The Nintendo Story, en donde se repasan los más de 130 años de compañía de la gigante de los videojuegos, creador de licencias como Super Mario o The Legend of Zelda.

En este documental algunos de los principales directivos y creativos de los grandes estudios hablan sobre la influencia que ha tenido Nintendo para ellos, primero como jugadores y ahora como directores o directivos. "Creo que el papel que ha desempeñado Nintendo para hacer de los juegos una experiencia familiar segura y atractiva, al tiempo que brindaba grandes experiencias de juego en sus plataformas, ha sido fundamental para la industria que tenemos hoy en día", comentó Spencer, "No creo que se pueda desvincular la industria de los videojuegos de Nintendo, creo que están intrínsecamente vinculadas".

Y recuerda a todas las empresas: "¿cuántas personas están entrando en el sector de los videojuegos debido a su primera experiencia en una plataforma de Nintendo?". Para finalizar, asegura que "la salud de Nintendo es algo que debemos apreciar como industria" y que "es una inspiración para Xbox".

Sin embargo, el director de la marca Xbox sí reconoce que no le gusta algo de Nintendo en los últimos años, especialmente como usuario que disfrutó de sus consolas. Se trata del mando de Nintendo 64, una pieza de hardware que es tan querida para unos, como odiada por otros. "Sigo sin entender el mando (de N64), si soy honesto. Supongo que son varios mandos en uno, ¡pero necesitabas tres manos para jugar con eso!"