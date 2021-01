Un jugador de eSports se retira después de lesionarse un pulgar

El mundo de los eSports puede llegar a ser muy exigente. Muchos jugadores se comprometen y dedican una gran cantidad de tiempo a entrenar para dar lo máximo en las competiciones que se dan a nivel nacional e internacional. Sin embargo, son solo unos pocos los usuarios que terminan convirtiéndose en jugadores profesionales y formando parte de algún equipo de este deporte electrónico.

Tener reflejos y saber usar el baile de teclas o botones son dos de las claves para ser un buen jugador. La capacidad de saber cómo responder a las diferentes situaciones y dominar el arte de algunos videojuegos no es tarea fácil, pero las manos tienen el papel protagonista. Saber utilizarlas es el factor más importante para llevar a cabo todos esos conocimientos a la práctica.

Call of Duty Warzone | Activision

Por decirlo de alguna manera, las manos son la herramienta para poner a prueba nuestras habilidades en los videojuegos. Es por esta razón que cuando los jugadores profesionales se lesionan esta zona de forma abrupta, terminan por retirarse del mundo de los deportes electrónicos… Y esto es precisamente lo que le ha pasado recientemente a Tommy ZooMa, un jugador profesional de la Liga Call of Duty.

ZooMa, ahora ex miembro de los New York Subliners, desafortunadamente anunció que tiene un problema relacionado con una lesión en el pulgar. Esto hace que tenga todo tipo de dificultades a la hora de mover el joystick mientras juega y, aunque no le pasa lo mismo cuando utiliza teclado y ratón, el jugador se desenvuelve infinitamente mejor cuando usa mando.

De acuerdo con lo descrito a través de una publicación oficial, ZooMaa ya comenzó a sentir que el pulgar y la muñeca se resentían mientras formaba parte de FaZe Clan. Y a pesar de que se sometió a una cirugía y pudo volver a jugar, la lesión ha vuelto a aparecer, provocando que se retire de manera definitiva de los eSports.