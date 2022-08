Denuncia a Nintendo tras acusarla de ser despedido por hablar de condiciones de trabajo y salarios

Nintendo está actualmente entre los nombres más escuchados por los jugadores debido a sus recientes anuncios, como ‘Splatoon 3’ o ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’. Sin embargo, no todos los temas relacionados con la compañía son buenos, sino que hay ciertos aspectos que vienen con un deje de polémica. Y esto se debe a que se ha presentado una denuncia laboral ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales contra Nintendo y la agencia de contratación Aston Carter por un supuesto despido por con grandes represalias.

Según se recoge en el documento, tal y como ha compartido Axios, esta denuncia se presentó el 7 de agosto contra Nintendo y Aston Carter como empleadores conjuntos. Entre las distintas acusaciones se señalan actividades concertadas como represalias y despidos así como la existencia de reglas coercitivas. Si bien los detalles son escasos, afirman en la actualidad que un empleado los ha denunciado por tener “reglas coercitivas” que afectan a su fuerza laboral.

Aparentemente, tras estos casos, Nintendo despidió a un empleado después de realizar una protesta abierta hacia los términos y condiciones de su trabajo Según lo señalado, esto provocaría la consideración de que Nintendo of America evita la creación de un sindicato o que incluso se le quita a los empleados la posibilidad de aliarse para poder exigir mejores condiciones de trabajo.

Por supuesto, esta investigación ha llegado a manos del medio Kotaku, quien ha podido echar un vistazo al documento para mostrar algunos de los puntos reflejados en la demanda. Aquí se detalla que “dentro de los 6 meses anteriores, el empleador (Nintendo) despidió a un empleado(s) porque el empleado(s) participó en actividades concertadas protegidas”. Entre los distintos actos, se indica que el empleado actuó “protestando por los términos y condiciones de empleo y con el fin de disuadir a los empleados de participar en actividades concertadas protegidas”.

En una segunda parte se menciona que “dentro de los 6 meses anteriores, el Empleador ha interferido, restringido y coaccionado a sus empleados en el ejercicio de los derechos protegidos por la Sección 7 de la Ley”. Esto se debe a que la compañía mantendría reglas que impiden a los empleados discutir sobre salarios, horas u otros términos o condiciones de empleo.

Actualmente ni Nintendo of America ni la compañía Aston Carter han hecho algún comentario al respecto de esta situación. Sin embargo, se espera que pronto Nintendo responda a la demanda, tal y como en anteriores ocasiones aseguró que no han existido intentos de formar un sindicato en sus oficiales y que, en el caso del anterior despido de un empleado, este se realizó debido a que compartió “información confidencial”, no por otras razones.