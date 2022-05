'Genshin Impact' es casi una obligación para este jugador recién salido de quirófano

Son muchos los jugadores que se sorprenden de la forma en la que los juegos son capaces de transformar una experiencia. De este modo tenemos la propuesta de que los jugadores puedan disfrutar de elementos completamente únicos, en su mayoría a base de ir día a día jugando para desbloquear nuevos objetos. Esto es lo que propone ‘Genshin Impact, juego de mundo abierto gratuito que atrae a los jugadores con elementos completamente únicos.

A la hora de disfrutar de sus propuestas, los jugadores saben que deben acudir día a día para poder desbloquear nuevos elementos, cumpliendo con sus misiones y buscando siempre garantizar tener su perfil completo. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto parece ir a un nuevo nivel, con jugadores que simplemente se toman tan en serio estas misiones que no importa la situación, quieren completarlas.

Cumpliendo misiones diarias en situaciones complicadas

Uno de los últimos casos se dio a conocer en un hilo de Reddit. La historia fue compartida por Lost-Adventure, quien ha compartido cómo de en serio se toma las misiones de ‘Genshin Impact’. ¿Tú jugarías estando tendido en una cama de hospital después de haberte sometido a una operación? Pues este entregado jugador ni siquiera lo dudó a la hora de disfrutar de su juego favorito.

En su publicación en Reddit, si bien hay jugadores que no dudan en darle ánimos e incluso pedir que se recupere pronto, otros comparten sus propias historias. Según parece, este no ha sido el único caso que ha sucedido. De hecho, en el hilo de Reddit se han dado a conocer algunos casos bastante peculiares de gente que, si bien no jugaron durante su estancia en el hospital, sí llegaron a otros niveles.

Jugando a Genshin Impact en eventos destacados de la vida

Un aspecto que llama bastante la atención de todos es precisamente saber que este tipo de situaciones no es algo nuevo en ‘Genshin Impact’. De hecho, estas misiones diarias han provocado una especie de broma entre los jugadores que afirman que el juego ya forma parte de sus vidas, hasta el punto de ser parte de algunos momentos muy importantes en su día a día.

En el mismo hilo de Reddit se ha dado a conocer la historia de Twitter de Geshashin, quien ha demostrado que su pasión por el juego no tiene límites. Así se ha dejado ver en bodas donde hay pruebas gráficas de él jugando o, incluso, en días de sus vacaciones donde, a pesar de estar en diferentes partes del mundo, no duda en entregarle unos minutos de su vida a la obra que ha logrado llamar la atención de jugadores de todo el mundo, incluyendo a los streamers.