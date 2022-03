Ibai hace el mayor trolleo de la historia de Twitch: Messi ficha por su equipo de eSports

Ibai la ha liado en Twitter. Desde hace varios días, el streamer vasco instaba a sus seguidores a estar pendientes el 30 de marzo, concretamente a las 20:00h, en su canal de Twitch. El motivo no era otro que el anuncio del nuevo y flamante fichaje para KOI, el equipo de eSports que dirige junto a Gerard Piqué.

Congregando a más de 150.000 personas en directo, Ibai iniciaba streaming a la hora señalada. Tras un speech en el que habló de los riesgos que supone llevar un equipo de eSports, llegaba el momento de anunciar el fichaje que, según el creador de contenido, llevaría a KOI al siguiente nivel.

"El mejor de la historia", decía el tráiler. A continuación aparecía nada más y nada menos que Messi vestido con una camiseta del equipo de eSports de Ibai y Piqué. Los espectadores y medio Twitter estaba alucinando, el vasco había conseguido todo un hito. Una alegría que duró tan solo unos segundos.

"Perdón, era una broma ¿vale? Es que el fichaje que se viene es demasiado grande"; decía el propio Ibai al terminar el falso tráiler de la incorporación de Messi a KOI. Eso sí, el streamer instaba a sus seguidores a estar pendientes el próximo 10 de abril, fecha en la que parece sí podremos conocer el que ha sido definido como "el fichaje más ambicioso de KOI".

La broma no sentó nada bien a sus seguidores, y aunque muchos se lo tomaron con humor, el propio Ibai quiso continuar con la coña en su cuenta de Twitter. "Desde que dejé de creerle a Ibai mi vida es más feliz; duermo 8 h diarias, desayuno como y ceno sano, me siento motivado. trabajo, recibo un sueldo alto, amo a mi familia. ya no me preocupo por streams que jamás pasaran, sé como yo y deja de creerle a Ibai ,sé feliz"; comentaba Ibai en relación a su anuncio en Twitch.