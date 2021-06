Pokémon GO: Trucos para ahorrar batería mientras juegas

Si hablamos de los juegos más destacados de la última temporada y, sobre todo, nos enfocamos en los dispositivos móviles, uno de los nombres que no pueden faltar es el de Pokémon GO. La obra de Niantic ha sido una gran sorpresa desde su estreno, garantizando a todos los jugadores poder sentirse como el verdadero entrenador que pueden llegar a ser. Eso sí, en ocasiones con algunos Pokémon que parecen ocultarse, incluso cuando tenemos el radar para guiar nuestros pasos.

Sin embargo, uno de los problemas más comunes a la hora de disfrutar de este juego es, precisamente, tener falta de batería. ¿Cuántas veces te ha pasado que has tenido que dejar de capturar o recorrer los gimnasios porque la batería está en las últimas? Por suerte, tenemos para ti una serie de consejos que te pueden venir de maravilla para poder disfrutar el máximo tiempo posible de este asombroso juego.

Pokémon GO | Niantic

Trucos para ahorrar batería al jugar a Pokémon GO

Si bien puede que algunos de los consejos te pillen un poco por sorpresa, debes saber que, a veces, la configuración más sencilla para tu móvil puede ser el perfecto aliado. Más aún con un juego como Pokémon Go que parece consumir la batería al máximo. Aunque nadie puede negar que la experiencia sea inigualable.

Desactiva la realidad aumentada

No podemos negar que ver a un Pokémon a nuestro lado es una delicia. Sin embargo, el simple hecho de tener la cámara activada y la realidad aumentada en marcha para dar el realismo suficiente a la situación afecta gravemente a nuestra batería. Por ello, este es uno de los primeros puntos que debes cumplir.

Di adiós al Bluetooth

Esta es una característica que únicamente debes mantener activa en caso de querer utilizar la pulsera Pokémon Go Plus. Si no la tienes, entonces no necesitas el Bluetooth en absoluto para jugar. Por ello, mejor retira este y sigue disfrutando de tu partida.

Desactiva el Wi-Fi

Cuando vas de cacería no hay WiFi que valga. Seamos sinceros, los Pokémon no tienden a estar cerca de una red Wifi abierta, por lo que tu mejor solución será evitar que tu móvil esté buscando constantemente una de estas. Una pequeña solución que te ayudará a ahorrar un poco de batería.

Baja el brillo de la pantalla

En caso de que no necesites el brillo para poder ver bien, como puede suceder de noche, lo mejor es que bajes todo lo posible el brillo. Aunque no lo parezca, esta es una característica que consume muchísima batería, por lo que puedes ganar unos cuantos minutos de vida para tu móvil en el caso de disminuir este.

Pokémon GO | Niantic

Evita que la temperatura del móvil aumente

Un móvil que se ha calentado al sol o que ve su temperatura aumentada por cualquier condición consumirá un extra de batería al tratar de refrigerarse. Por ello, procura evitar tener este mucho tiempo expuesto al sol y, sobre todo, disfruta de tus horas de juego.

Cierra aplicaciones en segundo plano

En caso de que vayas a estar jugando a Pokémon Go, es posible que no te hagan falta aplicaciones como el correo electrónico funcionando. Por ello, procura cerrar todas esa apps que no te hacen falta para centrar todos los recursos en el juego.

¿Necesitas la música?

Si bien la música puede darle un toque más entretenido al juego, realmente esta no va a ser necesaria todo el tiempo. Por ello, lo mejor es que dejes el móvil en silencio y disfrutes únicamente del juego. En caso de querer música, un dispositivo extra puede ser el mejor beneficio.

Ten una batería externa a mano

Todos estos consejos pueden ayudarte a ganar unos minutos extra de batería. Sin embargo, nunca está de más tener una batería externa a mano. Después de todo, la vida da muchos giros y, en ocasiones, necesitamos algo más que ir ahorrando batería para poder mantener nuestro teléfono vivo. Más aún si tu intención es pasar largas horas jugando.