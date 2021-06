Pokémon GO: Trucos para ahorrar datos móviles mientras juegas

Nos encontramos ante uno de los juegos con más éxito del mercado para móviles. Pokémon Go se ha convertido en un éxito de principio a fin, ofreciendo una experiencia sin igual y garantizando que todos los jugadores tengan esa agradable sensación de que pueden convertirse en un auténtico entrenador Pokémon. Sin embargo, hay pequeños problemas que vienen relacionados con su experiencia.

Por una parte gasta mucha batería, dando problemas a muchos de los jugadores en ese aspecto, aunque por suerte ya os enseñamos algunos trucos para poder ahorrar batería mientras juegas a Pokémon Go. Por ello, con intención de ayudaros a disfrutar de la mejor experiencia posible, también vamos a guiaros a la hora de ahorrar datos móviles. Hoy os mostramos los sencillos trucos para poder ahorrar datos mientras juegas a Pokémon Go.

Pokémon Go | Niantic

Trucos sencillos para ahorrar datos en Pokémon Go

Si estás buscando formas de poder ahorrar datos con Pokémon Go entonces es el momento de que sigas estos sencillos consejos. Todo para poder disfrutar de la mejor experiencia posible y sin perder ni una pizca de calidad de la obra de Niantic.

[[H4:Desactiva la “Asistencia para Wifi” en iPhone]]

Este truco es realmente importante para los usuarios de iPhone. Hay una opción dentro del menú de datos móviles llamada “asistencia para Wi-Fi” y que usa el 3G del teléfono cuando la señal es débil. Desactivando esta opción puedes evitar el consumo de datos adicionales.

Desactiva las actualizaciones automáticas

Desactivar la opción de actualizar automáticamente las aplicaciones puede garantizar que tus datos móviles no se resientan. Después de todo, aunque normalmente estas actualizaciones se realizan con el Wi-Fi activado, siempr hay algunas excepciones.

Cierra Pokémon Go cuando no vayas a jugar

Si bien a muchos les resulta interesante tener la aplicación abierta en todo momento para una partida rápida en momentos puntuales, no siempre es adecuado. Por ello, si en algún momento no tienes intención de estar jugando, lo mejor es que desactives la opción.

Pokémon GO | Niantic

Cierra las aplicaciones que no vayas a utilizar mientras juegas

Seamos sinceros. Aunque puedas tener mil y una aplicaciones abiertas, no vas a utilizarlas todas mientras juegas. Por ello, es imprescindible que tengas abierto únicamente Pokémon Go cuando vas a jugar. De este modo no solo disfrutarás de un menor consumo de batería, sino también de datos.

Descarga los mapas de Google Maps

¿Sabías que esto es posible? Pokémon Go utiliza la API de Google Maps para situarte mediante GPS. Por ello, es posible que descargues los mapas antes cuando vayas a jugar. Eso sí, procura realizar esta descarga con Wi-Fi. ¿Qué pasos debes realizar?