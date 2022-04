Xokas se sincera sobre su primera sesión con la psicóloga: "El odio no aporta nada positivo"

Las aguas están calmadas con Xokas. Marzo no ha sido un mes fácil para el creador de contenido gallego. Además de la cazada de las cuentas secundarias en Twitter, el streamer se tuvo que enfrentar a sus palabras sobre el método para ligar de uno de sus amigos. Ahora, con varias semanas desde los acontecimientos, Xokas ha relatado cómo han ido las primeras sesiones de terapia con la psicóloga.

ElXokas hizo especial hincapié en cómo afrontaba hace unos meses (o años) los enfrentamientos con todos sus detractores, asegurando que no tiene por qué convencer a nadie. El streamer señaló que desde el año pasado, lo que antes podían ser opiniones que le gustaba tener en contra, comenzaron a pasarle factura, momento en el que decidió crear las polémicas cuentas secundarias. "Siempre he utilizado las críticas como gasolina para ser el mejor", mencionaba sobre el preferir estar ajeno a los comentarios negativos o gente irrelevante.

Xokas llegó a la conclusión de que "el odio no aporta nada positivo. Tengo que darme cuenta de las cosas que hago mal y hacer pequeñas correcciones"; señalaba. Uno de los aspectos que más han criticado los usuarios en redes sociales sobre Xokas es su perfil de narcisista, algo sobre lo que el streamer también ha querido hacer un apunte.

"Me ha aliviado saber que no soy una persona narcisista. Soy un persona con ego, que tiene mucha confianza"; apuntaba el creador de contenido. Ligado a este tema, Xokas hizo especial hincapié en la confianza en sí mismo, un aspecto que le ha permitido superar muchas situaciones que, según él, para otra persona hubieran sido imposibles.

"Yo no hubiese aguantado a tías de 16 años con el pelo violeta diciéndome que soy un violador. Tú eso no lo podrías aguantar. La mayoría de los que estáis aquí no lo hubieseis aguantado. No es normal aguantar una barbaridad así. Me he expresado mal, y he cometido una cagada", añadía destacando que las formas en las que se expresó estaban completamente fuera de lugar.