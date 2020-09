¡20 años abandonado! Encuentra un sobre de cartas Pokémon sin abrir en una tienda

El usuario y coleccionista PokémonPuller se ha encontrado con una grata sorpresa en una conocida cadena de tiendas americana. Un amigo le contó que corría la ‘leyenda’ de que en dicha centro, a veces, podrían encontrarse sobres Pokémon con varias décadas a sus espaldas debajo de las estanterías.

Dicho y hecho. PokémonPuller fue a probar suerte a la tienda, encontrándose con un sobre Base Set 2 perteneciente al año 2000, ahí es nada. Tal y como recogió en una publicación para su cuenta personal en Twitter, el sobre acusaba el paso del tiempo. Sucio y lleno de polvo, el paquete se mantenía perfectamente cerrado.

‘Aquí unas imágenes de la parte frontal y trasera del Base Set 2 Pack que encontré en Target. Realmente ocurrió. No era una broma’, mencionaba en la red social. Gio Martin, nombre de PokémonPuller, no dudó en realizar el correspondiente unboxing, un vídeo que quedó recogido en el canal de su colega Leonheart y quien le recomendó que se pasará por la tienda a buscar el ‘tesoro’. Eso sí, su suerte no fue a más, pues el sobre no contenía ninguna carta rara o especial, tan preciadas por los coleccionistas de Pokémon.

