Among Us: Los creadores hablan sobre la posibilidad de verlo en más plataformas

Al igual que en su día nos sucedía con Fall Guys, el éxito de Among Us fue algo de lo más sorprendente. Una espectacular propuesta que ha dado la vuelta al mundo y que, a pesar de los años que ha estado presente en PC y móviles, ha sumado un gran éxito en las últimas semanas. Por ello, no es de extrañar que sus creadores se hayan enfrentado a una nueva cuestión: ¿será posible ver en el futuro el título en consolas?

Ha sido el propio cofundador y programador del equipo de InnerSloth, Forest Willard, quien ha decidido responder a la cuestión de los fans. Todo esto gracias a una partida en la que disfrutaba del título con un grupo de streamers de Twitch, momento en el que Willard afirmó que el estudio barajaba la posibilidad de poder llevar su título Among Us 2, la secuela de su espectacular juego, a consolas.

Among Us | Innersloth

Claro que la curiosidad de los fans es si finalmente, el actual Among Us, podría llegar a Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Pero Willard explicaba que poder realizar este port es algo complejo. ¿El motivo? El sistema de comunicación del juego es lo que pone los obstáculos para poder realizar este gran salto. De hecho, asegura que el equipo tendría que desarrollar de nuevo el sistema de comunicaciones rápidas para poder realizar este salto.

Por otra parte, indica que no sabe si el estudio podrá llegar a implementar un chat de voz en el juego para consolas, lo que le llevaría a tener que crear un sistema de lista de amigos ya que, de lo contrario, no funcionaría de forma tan fluida como en móviles o PC. Y es que, sin duda, el chat con texto no parece una posibilidad cuando nos encontramos en consolas, por lo que se trata de un elemento que deben estudiar. Pero lo que sí dejan claro es que su secuela puede ser uno de los grandes planes para el futuro.