Among Us: Sus desarrolladores hablan sobre sus actualizaciones y el motivo de que tarden en llegar

Si hablamos de los juegos que más sorpresas han ofrecido a los jugadores entonces el nombre de Among Us se tiene que encontrar en la lista. Después de todo, nos encontramos ante un juego que tuvo su gran estreno en 2018 y que, a pesar de los años que han pasado, ha conseguido convertirse en un éxito imparable en 2020. Claro que este 2021 no le está sentando tan bien, momento en el que Rust ha ganado la partida ya que la falta de actualizaciones es un motivo de queja por parte de los jugadores.

El interés del público en lo que respecta a Among Us está muy centrado en las novedades que promete que llegarán y que, lamentablemente, por el momento están en proceso. Pero esto tiene su explicación y es que, tal y como han explicado los desarrolladores de InnerSloth, realmente el éxito del título les ha sorprendido y ha supuesto una gran variedad de cambios para ellos.

Among Us | Innersloth

El éxito viral de Among Us no solo los llevó a tener que retomar el desarrollo de Among Us, sino que también tuvieron que establecer nuevas formas para poder trabajar. De hecho, llegaron a tener que gastar 2 meses para poder reestructurar, idear nuevos procesos e incluso solicitar ayuda externa de socios para poder enfrentarse a este nuevo reto. ¿El motivo de ello? Antes era un trabajo entre tres amigos que, finalmente, tuvieron que ampliar su estudio y agilizar procesos para poder seguir adelante.

Tal y como han indicado, se toman muy en serio en futuro de Among Us y quieren que siga funcionando a la larga. Por ello, piden la paciencia de los fans para poder ver el nuevo contenido ya que este merecerá la pena. Mientras tanto, os recordamos que es posible disfrutar de Among Us en iOS, Android, Nintendo Switch y Xbox Game Pass, siendo una de las populares propuestas que garantizan largas horas de diversión.