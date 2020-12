Among Us ya disponible en Nintendo Switch

No se puede negar que el éxito de Among Us parece imparable. Y es que la obra de Innersloth ha sido una sorpresa constante, a pesar de que no llegó a verse su gran potencial en el momento de su estreno. Aún así, siendo a día de hoy uno de los títulos más disfrutados, no es de extrañar que sus creadores muestren cierta ambición, como es ahora el caso del estreno de Among Us en Nintendo Switch.

Esta fue una de las grandes sorpresas mostradas durante el Indie World de Nintendo donde, además de presentar tiernas historias e increíbles obras con apartados técnicos sorprendentes, también se daba la bienvenida a algunos juegos que son muy esperados, como es el caso de Among Us. Y sin duda sus creadores han demostrado que el juego puede funcionar de maravilla en la consola híbrida.

La mayor sorpresa, además de confirmar su llegada, fue el hecho de que se confirmase que su estreno se produciría el mismo día. De este modo los jugadores no solo pueden disfrutar del juego en su consola, sino que pueden hacerlo desde ya mismo por un precio de 4,29 euros. Eso sí, se trata de la primera consola que recibe este sorprendente y deseado juego por los jugadores.

Among Us ya está disponible en PC, Nintendo Switch, iOS y Android. Se trata de una de las grandes sorpresas de la generación y un título que ha logrado estar presente en The Game Awards incluso cuando ya han pasado años desde su estreno. Pero nadie puede negar que se trate de una obra, cuanto menos, increíble y es que, aunque puede parecer sencillo y simple, descubrir al impostor no es tan fácil.