Animal Crossing: New Horizons celebra San Valentín y Carnaval gracias a su nueva actualización

Animal Crossing: New Horizons se ha convertido, desde su lanzamiento, en uno de los títulos más jugados y exitosos de la consola híbrida. Y no es de extrañar puesto que nos encontramos frente a uno de los títulos que busca nuevas formas de poder ponernos a prueba tanto en lo creativos que podamos llegar a ser como a la hora de superar los distintos eventos que se presentan.

Si bien tuvimos la oportunidad de celebrar la Navidad, ahora llega el momento de que nuevas fiestas se presenten en este tierno mundo. Por ello, Nintendo ha confirmado la llegada de una nueva actualización que se activará el 28 de enero y que traerá consigo la oportunidad única de celebrar por todo lo alto San Valentín y Carnaval, este último con la presencia de Conga.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

El nuevo personaje llegará a la plaza del pueblo únicamente durante el 15 de febrero con intención de celebrar Carnaval. A lo largo de este día habrá plumas volando por la lista, lo que nos obligará a coger nuestra red para capturarlas. Cuantas más capturemos, más intercambios podremos realizar con Conga para conseguir interesantes objetos. Eso sí, partiendo de la existencia de plumas especiales y arcoíris que pueden traducirse en premios especiales.

Por otra parte, para celebrar San Valentín, del 1 al 14 de febrero tendremos la oportunidad de conseguir una serie de objetos de temporada. Por supuesto, con nuevos atuendos y emociones que vayan a juego con estas imponentes fiestas. Si todavía no has probado Animal Crossing: New Horizons, esta es tu gran oportunidad puesto que ya está disponible en Nintendo Switch.