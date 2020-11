Animal Crossing: New Horizons marca fecha para su actualización de invierno

La llegada de Animal Crossing: New Horizons fue una de las más esperadas, hasta el punto de llegar a convertirse en uno de los mejores lanzamientos de la consola híbrida. Lo mejor es que, desde su estreno, el título ha estado compartiendo grandes novedades en lo que respecta a nuevas posibilidades para los jugadores. El buceo en la actualización de verano, Halloween en otoño… Y ahora llega el invierno.

El próximo 19 de noviembre los jugadores podrán disfrutar de una interesante propuesta cargada de novedades. Y es que, con esta nueva actualización, el frío estará bien presente en las islas y llegará muy bien acompañado de, finalmente, la función más esperada: la transferencia de datos de guardado. Eso sí, ¿qué eventos trae consigo esta nueva actualización que cubrirá de nieve nuestra isla?

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

Además de un bonito paisaje, el juego traerá el 26 de noviembre la posibilidad de celebrar Acción de Gracias. Pero no será el único evento, sino que el 24 de diciembre también tendremos el Día de los Regalos, pudiendo de este modo celebrar las fiestas navideñas también dentro del juego. Por supuesto, con la gran compañía de el reno Renato, quien estará presente para esta gran fiesta.

Por supuesto, nuevos artículos se añadirán para comprar con las millas Nook y podremos conseguir hasta 9 emociones nuevas. Y si tenías alguna duda, también contaremos con nuevos objetos para decorar nuestro hogar y, por supuesto, nuestra isla. Y si todavía no has probado la gran propuesta de Animal Crossing: New Horizons, te recordamos que está disponible en Nintendo Switch.