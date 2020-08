Borderlands 3 te da la oportunidad de probarlo totalmente gratis durante este fin de semana

Muchos jugadores han disfrutado de la gran acción de Borderlands 3, un título que nos presenta una gran variedad de armas, todo tipo de acción y, por supuesto, enemigos dispuestos a acabar con nosotros sin importar el momento. Pero otro de los puntos más atractivos de este título es que su historia también resulta emocionante, por lo que si todavía no lo has probado, esta es tu gran oportunidad.

Mediante un anuncio por parte de la propia compañía se ha confirmado que Borderlands 3 estará disponible de forma totalmente gratuita en PC, Xbox One, PlayStation 4 y Stadia. Por supuesto, esta oportunidad no llega con intención de que nos quedemos con el juego para siempre, sino como una invitación para que podamos ver lo que realmente nos estamos perdiendo.

Borderlands 3 | Gearbox

Según la plataforma en la que queramos jugar, los horarios para jugar serán diferentes. A continuación os mostramos las opciones que están presentes y hasta cuándo tendréis la oportunidad de probarlo.

Xbox One - Empieza: 6 de agosto a las 09:00 CEST | Acaba: 9 de agosto a las 08:59 CEST

- Empieza: 6 de agosto a las 09:00 CEST | Acaba: 9 de agosto a las 08:59 CEST PlayStation 4 - Empieza: 6 de agosto a las 18:00 CEST | Acaba: 9 de agosto a las 18:00 CEST

- Empieza: 6 de agosto a las 18:00 CEST | Acaba: 9 de agosto a las 18:00 CEST Steam - Empieza: 6 de agosto a las 17:00 CEST | Acaba: 12 de agosto a las 19:00 CEST

- Empieza: 6 de agosto a las 17:00 CEST | Acaba: 12 de agosto a las 19:00 CEST Stadia - Empieza: 6 de agosto a las 18:00 CEST | Acaba: 10 de agosto a las 18:00 CEST

Borderlands 3 está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4 y Stadia. Si todavía no lo has probado, esta es la ocasión perfecta para ti. Un fin de semana totalmente gratuito en el que poder poner a prueba tu habilidad en situaciones donde la acción es bienvenida.