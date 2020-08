Call of Duty Black Ops Cold War confirma su asistencia a la Gamescom

Estamos cada vez más cerca de la presentación del evento Gamescom. En este se ha confirmado una serie de novedades para los jugadores donde no solo disfrutaremos de grandes propuestas relacionadas con las actualizaciones de los juegos, sino también con títulos que darán nueva vida a la actualidad de las consolas. Pero actualmente uno de los títulos más esperados es, sin duda, el nuevo proyecto de Activision: Call of Duty Black Ops Cold War.

Anunciado con pequeños teaser, el juego todavía espera su gran estreno oficial, una forma de que los jugadores puedan saber lo que está por llegar. Y parece que el momento elegido será durante la Gamescom, en el evento de apertura que tendrá su gran celebración el 27 de agosto. Una tarde repleta de novedades y todo tipo de experiencias para los jugadores.

Por otra parte, no solo Call of Duty estará presente durante el evento, sino que Star Wars Squadrons también ha mencionado que tendrá grandes sorpresas para los jugadores, aunque por el momento tendremos que esperar un poco más para poder ver todo lo que está por llegar. Mientras tanto, os recordamos que hay muchos misterios por desvelar y grandes propuestas para los jugadores.

Actualmente Call of Duty sigue siendo líder en ventas, con propuestas que nos llevan a conocer tanto su historia como un espectacular battle royale que, como bien han indicado sus desarrolladores, seguirá dando guerra incluso con el estreno de una nueva entrega. La intención no es la de limitar la expeirencia de los jugadores, sino que seguir ofreciendo la mejor jugabilidad con Warzone, título disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4.