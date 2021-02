Call of Duty Black Ops Cold War da la bienvenida a un nuevo mapa y mucho más

Ya lleva un tiempo entre nosotros el gran Call of Duty: Black Ops Cold War. La obra de Treyarch con Raven Software ha supuesto un antes y un después para muchos jugadores, más aún cuando estamos ante una obra que no duda en crear nuevas propuestas, sino que atrae la atención de la gente e incluso logra provocar que nuevas experiencias aparezcan con sus actualizaciones.

Con intención de que los jugadores puedan ver las novedades, la compañía ha compartido toda la información sobre su nueva actualización donde, por supuesto, ya destaca la llegada de un nuevo mapa para su modo zombie. Este se conoce como Firebase Z y ya podemos garantizar que viene de la mano de la adrenalina y de la necesidad de grandes reflejos por parte de los jugadores.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

Los jugadores tendrán que descubrir los horrores que allí se encuentran, aunque eso sí, no es la única novedad que se presenta. De hecho, también se han incluido nuevas mejoras y correcciones para bugs, además de increíbles añadidos muy esperados por los fans del multijugador clásico. Todo tal y como exponen en su completa entrada de blog donde, además, podemos conocer algunos de los alicientes perfectos para aquellos que quieran disfrutar de la obra.

Por último, os recordamos que es posible disfrutar de Call of Duty: Black Ops Cold War en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Todo con una propuesta que no solo resulta entretenida, sino que realmente llama la atención de todos los jugadores que quieran disfrutar de la mejor propuesta posible. Y que, simplemente, no se quieran limitarse disfrutar de un multijugador, sino también conocer la historia presente en su campaña.