Call of Duty Black Ops Cold War muestra su primer artwork

Actualmente es raro encontrarse a un jugador que no haya escuchado hablar de Call of Duty o que no esté disfrutando de algún modo de una de las obras de esta saga puesto que el éxito de su battle royale parece imparable. Con grandes opciones de juego, Call of Duty Warzone sigue siendo una de las grandes revoluciones del mundo de los videojuegos, aunque dentro de muy poco será uno de los títulos que comparta su gran protagonismo.

Activision ya ha comenzado a ofrecer los primeros detalles de su próxima obra. Mediante la cuenta oficial no solo hemos podido conocer el nombre del próximo juego, sino que además hemos tenido la oportunidad de conocer el primer artwork del juego, la cual parece apuntar a ser la portada del nuevo título. Lamentablemente, sin una fecha de lanzamiento que le acompañe.

Pero a pesar de que actualmente no conocemos una fecha de lanzamiento para este gran estreno, sí tenemos novedades de lo más interesantes. Agárrate al asiento puesto que Activison ha confirmado que será el día 26 de agosto cuando podamos conocer de forma oficial la nueva obra de Treyarch y Raven, uno de los anuncios más esperados actualmente puesto que sabemos que estará disponible tanto en PC, Xbox One, PlayStation 4 como próxima generación de consolas.

Por el momento son muchos los detalles que desconocemos de esta gran obra, pese a que sí sabemos un detalle. Y es que, aunque se produzca su gran estreno, este no quitará protagonismo al battle royale de Infinity Ward ni lo hará desaparecer, sino que los jugadores pdorán seguir disfrutando de su gran contenido e incluso de novedades que conectarán ambas obras.