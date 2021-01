Call of Duty Black Ops Cold War ofrece probar totalmente gratis el modo zombies por tiempo limitado

Enero está siendo un gran mes para los jugadores puesto que no solo ha llegado el momento de conocer algunos de los lanzamientos con los que nos sorprenderán a lo largo de este mes. También tenemos la oportunidad de empezar el año probando grandes propuestas jugables, como es el caso de Call of Duty Black Ops Cold War que tiene grandes propuestas para nosotros.

Desde el 14 de enero hasta el 21 de enero tenemos la oportunidad de probar nuestra habilidad contra los zombies. Eso sí, esta confirmación ha llegado mediante la tienda de Microsoft en Estados Unidos, donde se menciona que será una oferta por tiempo limitado, por lo que todos los jugadores que quieran probar suerte tendrán la oportunidad de disfrutar de esta oportunidad única.

Call of Duty Warzone | Activision

Se trata, sin lugar a dudas, de una ocasión perfecta para todos aquellos jugadores que, hasta la fecha, no han podido probar las grandes novedades que trae consigo la nueva propuesta de Treyarch y Raven Software. Una obra en la que la nueva generación juega un gran papel en el que poner a prueba nuestra habilidad para superar todo tipo de retos mientras disfrutamos de todo tipo de nuevas sensaciones al superar los obstáculos.

Por supuesto, para todos aquellos interesados en esta gran obra, recordamos que Call of Duty: Black Ops Cold War está disponible en PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. Además, tiene sus temporadas conectadas con Call of Duty Warzone, por lo que se trata de una propuesta más que completa e interesante para los jugadores, quienes no dudan en disfrutar de su modalidad battle royale.