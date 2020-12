Call of Duty Warzone: Activision confirma que habrá un nuevo mapa

Con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops Cold War, era de suponer que Activision cambiase también Call of Duty: Warzone, el battle royale de la franquicia que está ligado al Call of Duty anual de turno. En este caso, Activision ha anunciado que la primera temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone llegará el 16 de diciembre. Desde hace tiempo se rumorea que en Warzone habrá un nuevo mapa, pero ahora la compañía estadounidense ha confirmado estos rumores.

Según la propia web, esta temporada será la "mayor caída de contenido gratuito en la historia de Black Ops", con una expansión masiva de contenido gratuito, que incluye la integración completa de operadores, armas, progresión del jugador y recompensas del Pase de batalla en Black Ops Cold War y Warzone.

Pero además también informa de que "el battle royale está configurado para ir más allá de Verdansk", y nos recomiendan que nos preparemos para entrar en un "nuevo mapa y modo de Warzone en el lanzamiento", además de enfrentarnos a otros prisioneros en una “nueva experiencia de Gulag”.

Una vez comentado esto, no está claro si es realmente un mapa nuevo o simplemente una revisión del mapa actual, aunque sabemos que el mítico Rebirth Island estará involucrado en el mismo. Activision ha sugerido que ofrecerá más información del mapa antes del lanzamiento de la temporada 1.