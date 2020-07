Captain Tsubasa: Rise of New Champions muestra sus modos online en un completo tráiler

Si los jugadores están a la espera de poder ver en acción Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la compañía Bandai Namco no duda a la hora de ofrecernos nuevos datos para que sigamos disfrutando de las mejores novedades. En esta ocasión confirmando nuevos modos que los jugadores podrán disfrutar online para competir contra sus amigos o jugadores de todo el mundo.

No solo se limitan a un completo modo, sino que los fans tendrán la oportunidad de disfrutar de varios modos online que irán de división a versus. Además de poder ver el tráiler que se encuentra sobre esta noticia, os comentamos algunas de las novedades que llegarán con cada uno de los modos, tal y como los ha presentado la compañía y tal y como quieren que los jugadores se enfrenten a esta gran propuesta.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | Bandai Namco

En el primero de los casos nos encontramos con el modo División donde los jugadores podrán personalizar su propio equipo para poder enfrentarse en una liga online contra el resto de la comunidad. Pero también ofrecerá la oportunidad de crear y modificar la plantilla, ofreciendo a los jugadores añadir a su plantilla su avatar del modo historia. Aunque, para poder añadirlo, tendrán que finalizar antes el modo historia.

Por otra parte, se presenta el modo Versus. En este los jugadores tendrán la oportunidad de competir en partidos rápidos de uno contra uno o dos contra dos. En los partidos de uno contra uno, el jugador tendrá control sobre todo el equipo mientras que en el de dos contra dos, solo manejará a una mitad de la plantilla. Todo esto formando parte del inigualable Captain Tsubasa: Rise of New Champions, título que tendrá su gran estreno en PC, Nintendo Switch y PlayStation 4.