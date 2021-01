Club Fortnite marca las novedades que llegarán en febrero 2021

La llegada del servicio de suscripción de Fortnite se venía anunciando con tiempo, de tal forma que su llegada simplemente traía consigo las novedades que se incluían como interesantes premios. De este modo los jugadores han tenido acceso a una gran variedad de propuestas más que interesantes y que traen como novedad nuevo contenido para poder personalizar a los personajes.

Desde su estreno, los jugadores han podido disfrutar de una buena variedad de propuestas y, como bien ha dejado claro la compañía, en febrero de 2021 seguirá el mismo camino. Después de todo han dado a conocer desde una publicación en su web oficial lo que está por llegar en este nuevo mes y ya podemos asegurarnos de que tendremos buenas propuestas para personalizar nuestra partida.

Fortnite | Epic Games

Entre las novedades que se incluirán en este nuevo mes, los jugadores podrán disfrutar de una nueva skin presentada como VI, un estilo alternativo helado para esta misma, una pantalla de carga, un accesorio mochilero, un pico, un envoltorio y 1000 paVos para poder gastar en la tienda de Fortnite o, incluso, en el pase de batalla para seguir aumentando las opciones a conseguir.

De este modo estamos ante una propuesta más que interesante que llevará a los jugadores de Fortnite a conseguir todo lo que necesitan para poder seguir disfrutando del juego de la mejor forma posible. Si todavía no has probado el battle royale o estás pensando en probarlo en otras plataformas, te recordamos que está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android.