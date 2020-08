Cómo descargar Fortnite en tu móvil Android aunque no esté disponible en Google Play

Epic Games ha visto cómo su juego estrella en los últimos años, Fortnite: Battle Royale, ha sido eliminado de las tiendas oficiales de Google y Apple por no cumplir las reglas para desarrolladoras. Básicamente Epic no está de acuerdo en los altos porcentajes de dinero que se llevan Google y Apple, puenteando los pagos de las micro-transacciones. Por ello los responsables de Google Play y App Store han eliminado el juego de su tienda: no podrá descargarse ni actualizarse si lo has descargado desde dichas plataformas.

El embrollo no tiene visos de solucionarse pronto, con denuncias por parte de Epic Games acusando a las dueñas de las tiendas de políticas monopolísticas, llevando el asunto hasta los juzgados. Por tanto, pasará un tiempo considerable hasta poder ver a Fortnite: Battle Royale de vuelta en Google Play. Por suerte hay soluciones para seguir disfrutando de este famoso battle royale en nuestros móviles Android.

Fortnite | Epic Games

¿Cómo descargar Fortnite: Battle Royale en tu móvil Android?

Existen varias soluciones para descargar Fortnite en móviles Android. Te comentamos algunas de ellas seguras y fiables: