Consigue totalmente gratis We Were Here por tiempo limitado para PS4 y PS5

Hoy nos encontramos con un día repleto de grandes sorpresas. Si por una parte nos han ofrecido la oportunidad de conseguir totalmente gratis Assassins Creed Chronicles: China por tiempo limitado, Sony no ha querido quedarse atrás. Eso sí, sus razones son un poco diferentes, pero igualmente emocionantes para los jugadores que tengan una PlayStation 4 o una PlayStation 5 en su colección.

Con intención de dar la bienvenida a una serie de juegos que está muy cerca de llegar, la compañía ha compartido la oportunidad de sumar al catálogo We Were Here de forma totalmente gratuita. Eso sí, la oferta es por tiempo limitado por lo que si eres fan del género de los puzles es el momento ideal para ti ya que esta propuesta, además, viene con sorpresa.

We Were Here | Total Mayhem Games

Se trata de la aventura perfecta para que los jugadores pongan a prueba su habilidad junto a sus amigos. Después de todo, la aventura está basada en que los jugadores mantengan la comunicación para poder superar los retos presentes. Todo mediante unos walkie-talkies puesto que no será posible acercarse a nuestro compañero para poder trabajar uno al lado del otro.

Eso sí, recordamos que se trata de una propuesta que estará disponible gratis por tiempo limitado. Después de todo, con el estreno del resto de la serie de juegos el 23 de febrero, llegará a su fin esta propuesta. Por ello, es el momento de aprovechar al máximo esta oportunidad y sumar una propuesta nueva que, sin duda, podrás disfrutar con amigos y que será una nueva experiencia.