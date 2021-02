Crash Bandicoot 4: It’s About Time marca fecha para su llegada a Switch, PS5 y Xbox Series

Ha pasado una larga temporada tras el estreno de Crash Bandicoot 4 en PC, Xbox One y PlayStation 4. Una experiencia que muchos jugadores han disfrutado de principio a fin y que, sin duda, ha provocado que muchos otros esperasen con ganas su llegada a la nueva generación. Pero lo que no esperábamos es que esto fuese a estar tan cerca ya que, hasta la fecha, Activision no había dado pistas sobre ello.

Mediante una publicación en su blog, la propia Activision ha confirmado sus planes para los jugadores. En esta no solo ha dado una gran noticia a los jugadores que han dado el salto a la nueva generación, sino que además ha sorprendido a los jugadores de Nintendo Switch. Todo esto ha unido a los jugadores de las mencionadas plataformas al confirmar que finalmente Crash Bandicoot 4 llegará el 12 de marzo.

Por supuesto, no es la única buena noticia compartida por el estudio ya que, si has adquirido la versión para la actual generación y quieres disfrutar del título en tu nueva PS5 o Xbox Series X, también es una posibilidad ya que el salto a la nueva generación se producirá con una actualización gratuita. En el caso de que tu intención sea jugarlo en Nintendo Switch, ya puedes reservar la obra desde este mismo instante.

¿Qué sucede con los jugadores que esperan impacientes este estreno en PC? Según ha confirmado la propia Activision habrá que esperar un poco más, pero esta versión también ha sido confirmada para el futuro. Además, contará con un pack de skins exclusivo que únicamente podrán conseguir aquellos que adquieran el juego en la plataforma de Activision.

Crash Bandicoot 4 está disponible en PlayStation 4 y Xbox One. Se trata de una entrega que ha sabido reinventar y continuar el legado de la saga para dar a los jugadores no solo un estilo de juego entretenido, sino también una historia apasionante. Por ello, si todavía no te has dejado llevar por su acción y esperas una buena excusa, quizás este sea tu momento, sobre todo cuando las opciones abren nuevas oportunidades.