Crash Bandicoot 4 podría llegar a Nintendo Switch, según nuevas pistas

Si algo tenemos claro es que a Crash le encanta conquistar el mundo de los videojuegos. Sus propuestas con plataformas, con rivales memorables y su estilo de juego único han conseguido cautivar a jugadores de todo el mundo que no dudan a la hora de probar suerte para superar los distintos retos presentes dentro del juego. Claro que eso trae consigo una serie de aventuras que ahora aumentan un poco más gracias a su próximo estreno.

Crash Bandicoot 4 confirmaba su llegada para PlayStation 4 y Xbox One, una aventura en la que no solo podremos volver a manejar al mítico personaje, sino que además tendremos la oportunidad de ir un paso más allá al tener la oportunidad de manejar a otros personajes propia de la saga. Pero, ¿y qué sucede con Nintendo Switch? La consola híbrida no parecía estar entre las opciones presentes o, al menos, no hasta ahora.

Ha sido el usuario SunWerPrower quien ha encontrado evidencias de esta consola dentro del código fuente de la página web. Un código que, tal y como ha mencionado, ocultaba la mención a Nintendo Switch, consola que no aparece disponible a la hora de elegir una de las otras dos versiones. Esto ha provocado que mcuhos crean que puede tratarase de una herramienta oculta que, con el paso del tiempo, acabe nuevamente disponible para los jugadores.

Por supuesto, no se trata de una confirmación oficial, sino que pueden ser una serie de planes futuros o una idea que estuvo en su día presente y que acabó por no llevarse a cabo. Lo que sí sabemos es que Crash Bandicoot 4 estará disponible a partir del mes de octubre en PlayStation 4 y Xbox One, las consolas actuales de Sony y Microsoft.