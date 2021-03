Crash Bandicoot: on the run!, su aventura en móviles, ya está disponible en todo el mundo

A lo largo de los últimos meses, Activision ha estado dando las pistas para que pudiésemos ver a Crash Bandicoot preparando su gran vuelta al mundo de los videojuegos. Pero no, no solo se ha limitado a regresar a las consolas, sino que también ha buscado sorprender a los jugadores de otras buenas formas. Para ello, con su estreno en dispositivos móviles en un título desarrollado por King, creadores de Candy Crush.

Crash Bandicoot On the Run! no es simplemente un juego de puzles, de hecho, nada tiene que ver con esto. El juego traslada la acción propia de los videojuegos de Crash a dispositivos móviles con una renovada propuesta que, sin duda, se convertirá en una de las favoritas de muchos jugadores. Y es que saltos, combates y grandes recuerdos estarán muy presentes en la obra, la cual ya puedes descargar en tu dispositivo móvil.

Crash Bandicoot: On the Run! | King

¿Cómo puedes descargar Crash Bandicoot: On the Run? Es realmente sencillo. Y es que, aunque en un principio era muy necesario tener un prerregistro para tener acceso, actualmente descargar la nueva obra de King no tiene ningún misterio. Simplemente necesitas acceder a la ficha de App Store en caso de tener un iPhone o Google Play en caso de disponer de un dispositivo Android y dejar que la acción de Crash se abra camino en tu móvil.

Una vez comiences a jugar, un pequeño tutorial te recibirá para que sepas cómo jugar y algunos de los movimientos con los que Crash sorprenderá a sus enemigos. Entre algunas de las opciones te encontrarás con los saltos o sus poderosos giros. Por supuesto, este es el gran momento de que disfrutes de la nueva aventura para móviles de Crash Bandicoot, la cual ya está disponible en iOS y Android.