Cuphead: The Delicious Last Course retrasa su fecha de lanzamiento hasta 2021

Muchos jugadores han disfrutado de las aventuras únicas de Cuphead, una propuesta que se mantiene con animación clásica y que bien nos recuerda a los dibujos de Disney en los viejos tiempos. Su aventura ha supuesto todo un reto para muchos jugadores que esperaban impacientes la llegada de su DLC, aunque lamentablemente este se hará esperar un poco más.

A pesar de que el estudio estaba deseando poder publicar este mismo año Cuphead: The Delicious Last Course, debido a la situación con el Covid-19 se hará esperar un poco más. Esta noticia se ha dado a conocer con un mensaje oficial por parte de la compañía en sus redes sociales donde, lamentablemente, se ven obligados a pedir paciencia a los jugadores y, sobre todo, afirmar que siguen trabajando duro en su obra.

Por supuesto, lo que sí garantizan es que quieren seguir buscando el mejor resultado para su obra. No solo en lo que respecta al estilo, sino también a los enemigos que se irán cruzando en nuestro camino y a las plataformas que nos permitirán avanzar por el mapa. De este modo tenemos ante nosotros un nuevo reto que aceptar y que, por supuesto, supone una revolucionaria experiencia.

Cuphead actualmente se puede disfrutar en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Se trata de una gran experiencia que supone toda una revolución para los jugadores y que garantiza que los usuarios tengan ante ellos una jugabilidad única. Clásica, con toques modernos y, simplemente, inolvidable.