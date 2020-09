Cyberpunk 2077 explica con gran detalle cómo ha sido la creación de Night City

El Tokyo Game Show 2020 ha llegado a su fin pero, durante la celebración de esta edición, hemos podido conocer una amplia serie de detalles sobre algunos de los juegos más esperados y entre los que, por supuesto, se encontraba Cyberpunk 2077. No solo teníamos un instante para poder conocer un nuevo gameplay del juego, sino también para poder disfrutar de las grandes novedades del juego el diseñador de entornos urbanos, Hiroshi Sakakibara, ha compartido una amplia variedad de detalles.

Gracias a una traducción del medio internacional IGN, hemos podido conocer que Sakakibara es el responsable de la apariencia visual. Este menciona que cuenta con un gran grupo de personas trabajando con él y que, a su vez, ese grupo está subdividido en otros grupos encargados de diferentes aspectos como la ubicación de misiones o muebles. Pero, el equipo que encabeza Sakakibara, es el encargado de dar vida a Night City y el diseño de sus calles y edificios.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt Red

Comenta que el director del juego insistió mucho con la idea de que un entorno lleno de cosas que parecen futuristas no es cyberpunk, sino simplemente ciencia ficción. Por ello, tuvo que trabajar en la idea de mezclar aspectos como retro y futuristas. Todo esto busca dar un aspecto familiar que de vida a la sensación cyberpunk. Por supuesto, en lo que respecta a sus referencias, lo tiene claro, y afirma que Blade Runner es la biblia del juego, aunque también cuenta con influencias de animes y mangas como Akira y Ghost in the Shell.

Pero, ¿y cómo encontraron la idea de la arquitectura? Según menciona esta debe ser brutalista, bebiendo de los diseños que aparecieron en el siglo XX. Por ello, buscan un entorno frío, áspero y con formas angulares que se repiten. De hecho, esta idea creen que encaja con la sensación de represión en la ciudad. Y aunque elegir una ciudad dentro del juego cree que es difícil, tiene claro que se quedaría con Japantown ya que se trata de una parte vibrante y con muchos edificios imponentes.

Por supuesto, aunque son muchos los aspectos que nos quedan por conocer, este es el momento de recordaros que Cyberpunk 2077 verá la luz el 19 de noviembre en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y, tiempo después, en Google Stadia.