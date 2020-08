Cyberpunk 2077 nos invita a controlar la cámara durante los diálogos para evitar el peligro

La compañía CD Projekt RED nos va avanzando grandes novedades sobre Cyberpunk 2077, aclarando que sin duda se trata de uno de los títulos más ambiciosos que están a la espera de ver su gran estreno en PC y consolas. Y aunque ya sabemos que tendremos grandes oportunidades en lo que respecta a jugabilidad y decisiones para la historia, ahora el estudio ha avanzando un poco más sobre su propuesta.

Mediante una entrevista con la revista oficial de PlayStation, la compañía ha mencionado que será muy importante analizar el lenguaje no verbal. Para ello, se muestra un ejemplo claro en el que V, protagonista de la aventura, está negociando con un tipo de traficantes. Debemos tener en cuenta que estos no son de fiar, por lo que no solo tenemos que fijarnos en las líneas de diálogo que mantengamos con estos, sino también en sus reacciones.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Para esto, la compañía nos ofrece la oportunidad de manejar la cámara, pudiendo de este modo ver lo que sucede a las espaldas de nuestro personaje e incluso del personaje con el que mantenemos la charla. De este modo podemos anticipar sus movimientos y reaccionar en consecuencia. Ante todo, debemos partir de la idea de que pueden organizar sus ataques mientras nosotros estamos desprevenidos.

Cyberpunk 2077 estará disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4 a partir del 9 de noviembre. Se trata de una de las grandes propuestas para los jugadores que nos invitará a descubrir nuestra propia historia, la cual se irá escribiendo a medida que vayamos jugando, completando y, por supuesto, decidiendo en base a las diferentes situaciones en las que nos encontremos.