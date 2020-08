Cyberpunk 2077 permitirá personalizar los subtítulos tanto en tamaño como color

Actualmente Cyberpunk 2077 es uno de los títulos más esperados por los jugadores. Una ambiciosa obra que nos abrirá las puertas de un amplio mundo libre que estará en constante desarrollo y que sin duda hará que los jugadores tengan cientos de horas de juego ante sus grandes posibilidades. Pero a pesar de todo esto, hay elementos que preocupan a los jugadores, como es la posibilidad de que los subtítulos no lleguen a ser completamente legibles.

El estudio, con intención de mostrar a los jugadores lo que llegará con el título, compartía una imagen del juego en las que se mostraban algunas opciones de diálogo con Kirk, uno de los personajes de la historia. Pero fue precisamente esta imagen la que provocaba las críticas de un jugador al señalar que los subtítulos que se ven en la imagen son casi imposibles de leer.

Por suerte, la respuesta del estudio no tardaba mucho en llegar, sino que confirmado mediante un mensaje compartido a continuación indicaban que los jugadores serán capaces de configurar estos. No solo en lo que respecta a su tamaño, sino también en opciones sobre su color, aunque actualmente no han indicado cómo serán estas opciones, pero sí estamos seguros de que buscarán cubrir las necesidades de todos los jugadores.

A lo largo de los últimos años, estas opciones se han convertido en algo realmente importante para los desarrolladores. ¿El motivo de esto? Buscar que los jugadores tengan ante ellos todo tipo de opciones que puedan garantizar la mejor experiencia y, sobre todo, las opciones de accesibilidad necesarias para que todos los usuarios puedan disfrutar del juego. Por ello, no es de extrañar que CD Projekt RED opte por tomar las medidas necesarias para Cyberpunk 2077, uno de los títulos más esperados que efectuará su llegada tanto en PC, Xbox One como PlayStation 4 el 19 de noviembre de este mismo año.