Cyberpunk 2077 retrasa el lanzamiento de su parche 1.2 debido al ciberataque

Este no está siendo un buen año para CD Projekt RED, el estudio polaco encargado de grandes obras como la saga The Witcher. Lamentablemente, el estreno de Cyberpunk 2077 no ha sido tan bueno como los jugadores esperaban, lo que ha llevado a la compañía a tener que marcar unas fechas para el estreno de parches con intención de arreglar la obra. Al menos, esa era la idea inicial, aunque esta ha tenido que sostenerse a cambios.

Debido al ciberataque sufrido a principios de este mes donde robaron datos de la compañía y código fuente de algunos de sus juegos. Por ello, la compañía se ha visto obligada a cambiar sus planes para el estreno del importante parche 1.2 ya que actualmente se enfrentan al intento de parar la filtración de sus datos con intención de proteger todos los datos de sus juegos e incluso de la propia compañía.

Tal y como comunican en sus redes sociales, la compañía polaca asegura que tras el ciberataque y dado que este nuevo parche es mucho más grande que los anteriores, necesitarán algo más de tiempo extra. Eso sí, esperan poder lanzar este para la segunda mitad de marzo. Eso sí, adelantan que el parche va más allá de lo que hemos visto hasta ahora con las actualizaciones.

Pidiendo paciencia y apoyo a los jugadores, por el momento tendremos que esperar para tener nuevas noticias por parte de la compañía. Lo que sí os podemos adelantar es que es posible disfrutar de Cyberpunk 2077 en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series, PlayStation 5 y Stadia. Una propuesta que, sin duda, garantiza a los jugadores poder conocer el futuro, a pesar de que por el momento su calidad no sea la esperada.