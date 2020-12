Cyberpunk 2077: Sus creadores no tienen como prioridad actualmente el modo multijugador

Cyberpunk 2077 era uno de los juegos más esperados durante los últimos años aunque, lamentablemente, su estreno no era tan bueno como los jugadores realmente esperaban. Este ha llegado con ciertos errores que para muchos han resultado imperdonables y, desde ahí, ha comenzado un camino repleto de obstáculos para el estudio polaco que trata de solventar a base de nuevas actualizaciones del juego que arreglan los errores.

A pesar de estas actualizaciones, una de las dudas de los jugadores venía relacionada con el multijugador de Cyberpunk 2077. ¿Siguen sus planes adelante para un estreno cercano? Esta respuesta la ha ofrecido Adam Kicinski, CEO de CD Projekt RED, quien ha indicado en una reciente reunión con los inversores que, por el momento, este modo de juego no es su prioridad.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Actualmente el estudio pide que se les deje controlar la situación y que, a su vez, se les permita realizar algunas evaluaciones adicionales. De momento tienen el multijugador lejos de sus planes, sin saber cuándo podrán centrarse en ello pues actualmente su mente está puesta en arreglar el juego base. Eso sí, aseguran que será algo que hablar a partir de principios del próximo año.

Cyberpunk 2077 está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, GeForce Now y también se puede disfrutar en Xbox Series y PlayStation 5. A pesar de que el juego no ha salido con la calidad esperada, muchos jugadores siguen apoyando al estudio y mantienen la esperanza de que todo vaya por buen camino muy pronto. Mientras tanto, seguiremos atentos a las nuevas actualizaciones y novedades que lleguen.