Days Gone 2 no será una realidad: Sony denegó la idea para priorizar otro proyecto, según un informe

Si bien el posible desarrollo de un remake de The Last of Us para PlayStation 5 es algo que queremos todos y del que realmente se espera una noticia muy pronto, en el mismo informe de Bloomberg se especifican otros aspectos que no suenan tan bien para los jugadores. Después de todo, Days Gone se ha convertido en un gran referente para muchos jugadores, pero lamentablemente no parece ser una opción para una secuela.

En el informe se detalla que la compañía Bend Studios en su día tenía intención de llevar a cabo una secuela para su juego. Lamentablemente, Sony no aceptó esta idea, sino que optó por hacer que parte del equipo acabe por servir de apoyo en el multijugador de un desarrollo de Naughty Dog mientras que otro segundo grupo acabó por trabajar en el nuevo Uncharted del que, por el momento, no se han compartido más detalles.

Days Gone | Bend Studios

Estas sensaciones, estos cambios de planes, indican que acabaron por provocar que varios directores del estudio acabasen por dejar su puesto. De hecho, fueron John Garvin y Jeff Ross, quienes tenían ya más de 20 años de experiencia en el proyecto los que quisieron marcharse. Todo esto debido a que temían que realmente el estudio acabase por ser absorbido por Naughty Dog.

Si bien por el momento no se ha confirmado todo esto por parte de Sony, en el informe se menciona que Bend Studios finalmente logró dejar el apoyo en el desarrollo del nuevo Uncharted para conseguir comenzar a desarrollar su propio trabajo. Sobre lo que ha sucedido con el nuevo Uncharted o de qué se trata este nuevo proyecto, tendremos que esperar un poco más para verlo.