Days Gone revela sus mejoras en su versión para PS5

Si algo tenemos claro es que la nueva generación de consolas busca ofrecer a los jugadores una experiencia sin igual. Por ello, no solo contaremos con interesantes propuestas con los títulos que están por llegar de forma exclusiva a las consolas de nueva generación, sino que las compañías están interesadas en mejorar la propuesta de títulos a los que poder acceder gracias a la retrocompatibilidad. Uno de los casos sobre el que han ofrecido detalles recientemente el equipo de Sony es, nada más y nada menos, que Days Gone.

La obra de Bend Studio forma parte de los juegos a los que podremos acceder gracias a PlayStation Plus Collection. Por ello, no podía faltar la oportunidad de disfrutar de este título con interesantes mejoras para aprovechar al máximo las características propias de la nueva consola. En concreto, el propio estudio desarrollador ha comenzado que el juego tendrá interesantes mejoras visuales, hasta el punto de poder garantizar los 60 fps y 4K de resolución dinámica.

Por supuesto, otro punto realmente interesante es que si tenías intención de acabar esa partida empezada en PlayStation 4, podrás transferir esta para terminar en PS5. De este modo sabemos que, no importa si somos usuarios que ya han disfrutado con anterioridad a esta obra o si somos todavía de los que van a hacer la primera prueba de la obra: Days Gone presentará las mejoras a todos aquellos que quieran conocer su acción en PS5.

Days Gone, por supuesto, está disponible en PlayStation 4 y formará parte de la colección de títulos que llegarán con PS Plus Collection. Se trata de una increíble experiencia en la que no solo la historia nos deja sin palabras, sino que habrá grandes peligros acechando y suponiendo un reto constante para los jugadores. Eso sí, contando con nuestra fiel moto para avanzar por el mapa.