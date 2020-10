Demon’s Souls se queda sin raytracing en PlayStation 5

Demon’s Souls no tendrá raytracing en PlayStation 5. El juego de From Software es uno de los grandes atractivos del lanzamiento de la nueva consola de Sony, programado para el 19 de noviembre, junto a otros títulos como Marvels Spider-Man: Miles Morales o Godfall.

Lo que los fanáticos de este género en sí mismo no esperaban es que Demon’s Souls no contase de lanzamiento con la tecnología raytracing, uno de las grandes avances a nivel visual que implementarán los juegos de nueva generación, que mejora el tratamiento de la luz y los reflejos en tiempo real. En declaraciones para el portal Level Up, Gavin Moore, director creativo del juego, afirmó que "No implementamos ray tracing en Demon's Souls. No es porque no pudiéramos o porque PlayStation 5 no pudiera hacerlo, ya que es completamente capaz de hacerlo".

Demon's Souls Remake | Sony

Cabe recordar que este remake del germen de todos los Souls está en manos de BluePoint Studios. Según el estudio, la decisión se basa en dos puntos, el coste y el tiempo de desarrollo del juego. Según Moore "Es como cualquier otra mejora gráfica, hay un coste. Si hubiéramos implementado trazado de rayos en el juego, eso significaría que hubiéramos tenido que dejar algo fuera. Hay un tiempo limitado en el desarrollo de juegos. Cuando iniciamos el desarrollo no sabíamos que habría trazado de rayos en el videojuego, así que no estaba en nuestra visión original. Queríamos concentrarnos en los ambientes y el aspecto de los personajes. Todo es iluminación en tiempo real con sombras en tiempo real".

Así pues, el esperado remake del juego de From Software que verá la luz de manera exclusiva en PS5 no contará con esta revolucionaria tecnología, pero como se dio a conocer recientemente, habrá 2 modos visuales diferentes entre los que podrán escoger los jugadores.