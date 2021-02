Director’s Cut para Borderlands marca su fecha de estreno y habla de su contenido

El humor de Borderlands 3 lo convierte en uno de los títulos al que no todos los jugadores pueden acceder, pero aquellos que lo prueban no pueden dejar de jugar. Después de todo, no solo es su humor, sino también su acción y su invitación a recoger todas las armas y tesoros que encontremos lo que hace que muchos jugadores disfruten de su propuesta.

Pero la aventura no ha acabado aquí, sino que Borderlands 3 ha demostrado que todavía tiene mucho más por ofrecer. Después de todo, es su gran momento ya que los jugadores ahora saben que Director’s Cut llegará finalmente el 18 de marzo contando con una gran variedad de contenido para los jugadores. Pero, ¿qué podemos encontrar exactamente en este nuevo avance para el juego?

Según ha indicado el propio estudio en su The Borderlands Show, este incluirá un nuevo y enorme jefe de incursión al juego. Pero no solo eso, sino que además tendremos acceso a nuevas misiones argumentales que nos retarán a resolver todo tipo de misterios e incluso obtener tarjetas de la Cámara. Todo esto con una serie de elementos cosméticos para seguir personalizando nuestra experiencia.

Pero si esto no fuese suficiente, hay una sorpresa más por parte del equipo. Y es que la compañía ha confirmado que Tales from Borderlands llegará el próximo 17 de febrero. Una propuesta que garantizará que los jugadores puedan disfrutar de una aventura que transcurre entre los eventos de Borderlands 2 y Borderlands 3. Una forma perfecta de completar un poco más la historia.