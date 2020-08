DOOM Eternal The Ancient Gods podrá ser jugado sin necesidad de adquirir el juego base

Son muchas las compañías que, poco a poco y para añadir nuevas propuestas para sus obras, se animan a presentarnos una completa base de expansiones que no solo aprovechan al máximo la propuesta, sino que siguen aumentando la experiencia. Pero luego hay compañías que llevan estas propuestas a un nuevo punto, como es el caso de id Software y Bethesda con su revolucionario DOOM Eternal.

Hace poco, durante la Gamescom 2020, se nos presentaba la primera expansión para esta obra y la cual llegará bajo el nombre de The Ancient Gods. Pero ahora ha llegado el momento de conocer nuevos detalles de la obra, siendo la propia desarrolladora la que ha comentado en su entrevista con PCGamesN que la expansión no necesitará del juego base para poder disfrutarla, ¿el motivo de ello? Que es algo todavía más grande de lo que los jugadores esperan.

DOOM Eternal | Bethesda

En su entrevista, el estudio ha confirmado que quieren que el contenido descargable llegue a la mayor cantidad de jugadores posible por lo que han tomado la decisión de publicar el DLC de forma totalmente independiente. Por ello, esta expansión de alrededor de seis horas de duración, no es una simple expansión, sino que es algo totalmente nuevo. Indican que saben que la mayor parte de la gente apuntaría a que se trata de un alcance más pequeño para el juego, pero para ellos es algo más como una película en dos partes, haciendo esto tan grandioso como el juego principal.

De este modo DOOM Eternal ve su mundo algo más grande gracias a la llegada de The Ancient Gods, título que verá la luz el próximo 20 de octubre y que, como bien ha indicado el estudio, no será necesario adquirir el juego base para poder disfrutarlo. Pero, para todos los jugadores interesados, se trata de una gran obra que poder jugar tanto en PC, Nintendo Switch, Xbox One como PlayStation 4, próximamente también disponible en la próxima generacion de consolas.