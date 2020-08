GTA Online anuncia contenido exclusivo para Xbox Series X, PS5 y PC

Muchos jugadores han comenzado la cuenta atrás para poder disfrutar de las grandes novedades presentes en la próxima generación de consolas, un sorprendente cambio que traerá consigo todo tipo de novedades para los jugadores y, por supuesto, una jugabilidad de lo más destacada. Pero lo más sorprendente es que el exitoso título de Rockstar, GTA V, seguirá dando guerra.

Este sorprendente éxito de ventas ha asegurado que estará disponible en 2021 tanto en PlayStation 5 como Xbox Series X. Pero no lo hará solo con el contenido que los jugadores ya conocen, sino que en su modalidad online tendrá una serie de contenido exclusivo que también podrán disfrutar los jugadores de PC, tal y como ha confirmado la editora Take Two con intención de mostrar algunas de las novedades que están por llegar.

Durante su reunión de inversores la empresa ha indicado que habrá contenido adicional exclusivo para las nuevas consolas y PC. Una información a la que además ha acompañado la mención de que este estreno se realizará en 2021, aunque por el momento sin conocerse la fecha exacta para esta gran propuesta. Eso sí, una interesante novedad es que la próxima generación parece estar plagada de otros juegos antiguos de la compañía, aunque por el momento no se ha señalado ningún tipo de título.

Por supuesto, os recordamos que Grand Theft Auto V sigue estando disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4 con interesantes propuestas para los jugadores. Eso sí, todavía seguimos a la espera de nuevos planes del estudio con Grand Theft Auto VI, título que solo ha estado presente en rumores puesto que el estudio no ha mostrado ningún tipo de imagen del título.