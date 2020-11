El Club de Fortnite: la nueva suscripción mensual para el battle royale de Epic Games

Fortnite sigue siendo uno de los títulos más exitosos hasta la fecha. Y no es de extrañar puesto que su propuesta jugable sigue siendo inigualable. Con cambios en el mapa, nuevos contenidos y temporadas que traen revolucionarias novedades, tenemos ante nosotros una propuesta sin igual. Pero lo que más destaca de esta obra es, precisamente, su constante renovación.

Recientemente se hablaba de la posibilidad de que llegase un servicio de suscripción. Y aunque hasta la fecha la compañía no se había pronunciado, finamente Epic Games ha confirmado la gran llegada de “El Club de Fortnite”, un servicio con un coste mensual de 11,99 euros al mes y que otorgará a los miembros acceso al pase de batalla, 1000 paVos y un pack de contenido estético cada mes.

Este servicio estará disponible a partir del 2 de diciembre, coincidiendo con la llegada de la nueva temporada para el battle royale. Y, para los interesados, la compañía ha indicado que siempre tendremos acceso al pase de batalla. Pero no solo eso, sino que además recibiremos 1000 paVos cada mes y, por supuesto, un pack exclusivo para el club que será totalmente nuevo cada mes.

De este modo Fortnite sigue creciendo y ofreciendo grandes posibilidades a los jugadores. Así que si estás interesado en seguir creciendo en el battle royale con nuevo contenido y todo tipo de sorpresas, llega el momento de que te apuntes a la acción de Fortnite. ¿Todavía no lo has jugado? Fortnite está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android.