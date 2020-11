Fortnite desvela sus mejoras en la nueva generación de consolas

Mientras que muchos jugadores están con la cuenta atrás para poder disfrutar de los grandes exclusivos de las nuevas consolas, otros quieren animarse a probar la nueva experiencia que garantizan los juegos que tendrán su versión mejorada en las nuevas consolas. En este caso tenemos incluso la oportunidad de contar con títulos de moda como Fortnite.

El battle royale de Epic Games no pierde la ocasión de presentarse en la nueva generación de consolas, por lo que la compañía ha presentado algunas de las mejoras que estarán disponibles en esta. De hecho, no solo contaremos con increíbles mejoras en la nueva consola de Sony, sino que la de Microsoft no tendrá nada que envidiar. Todo apunta a que buscan convertirse en un gran éxito.

En ambas versiones, tal y como menciona el estudio, llegarán a alcanzar la resolución 4K, con un rendimiento de 60 fps. Esto apunta a que, sin duda, ambas consolas permitirán que el juego alcance un nuevo nivel técnico que mejorará la experiencia de los jugadores. Por otra parte, si un jugador se anima a disfrutar del título a pantalla dividida, entonces también funcionará a 60 fps.

El juego lucirá mejor que nunca gracias a la mejora de texturizado. Pero, ¿y qué sucede con los mandos? Gracias a la vibración háptica de Dualsense podremos llegar a sentir la magia propia de las armas. Todo esto gracias a Fortnite, título que estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X, aunque podremos seguir disfrutando de su acción en las plataformas actuales, que seguirán consiguiendo las interesantes actualizaciones.