El compositor de Silent Hill afirma estar trabajando en un proyecto muy esperado por los jugadores

A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de todo tipo de rumores hablando sobre un nuevo reboot de Silent Hill que podría llegar a PlayStation 5. Este rumor, a pesar de no contar con una confirmación oficial por parte del estudio, ha mantenido vivas las esperanzas de los jugadores, sobre todo porque llevamos años a la espera de poder ver una nueva entrega de la licencia tras una despedida que realmente no dejó ese sabor a final cerrado.

Por ello, las palabras del compositor de la banda sonora de Silent Hill, Akira Yamaoka, han llamado la atención de los jugadores pues, aunque no ha confirmado exactamente de qué trata este nuevo proyecto, sí ha dejado ver que se trata de una obra de la que los fans están deseando oír hablar. Una simple frase con la que ha logrado avivar los rumores y, sobre todo, mantener a todos los jugadores ansiosos por saber un poco más.

Silent Hill | Konami

El compositor tampoco ha perdido la oportunidad de hablar sobre que el anuncio de este próximo proyecto podría estar programado para algún momento del verano. ¿Y lo mejor? Que en sus declaraciones se ha interpretado que pueda tratarse de una obra relacionada con sagas en las que ha trabajado anteriormente. Claro que, por supuesto, habrá que estar atentos puesto que este gran compositor ha estado muy presente en otras grandes obras, como The Medium o, incluso, No More Heroes 2.

Por el momento tendremos que seguir a la espera de ver una posible noticia sobre este nuevo proyecto y, sobre todo, las novedades que puedan venir relacionadas con el juego más esperado. Después de todo, Silent Hill todavía tiene mucho por ofrecer, más aún después de la despedida de la obra de Hideo Kojima que, aunque prometedor, acabó quedando a medio camino y como un simple y prometedor tráiler y demo que, más tarde, desapareció.