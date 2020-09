El mando de PlayStation 5 convertirá el sonido en vibración de alta calidad

Se ha hablado mucho de DualSense, el nuevo mando de Sony para PlayStation 5, siendo uno de los puntos fuertes de la próxima consola de la marca japonesa. Este mando no tiene dicho nombre por casualidad, ya que el objetivo del aparato es hacernos sentir sensaciones cuando jugamos. Lo conseguirá de varias formas diferentes, desde los gatillos que podrán simular cierta resistencia, hasta un sistema de vibración HD o vibración háptica.

Un reciente informe de Sony presentando la tecnología de la compañía ha ofrecido nuevos detalles sobre este nuevo sistema de vibración y cómo los desarrolladores pueden aprovecharlo sin tener experiencia previa. "Aunque DualSense permitirá experiencias de juego más realistas, los creadores también necesitarán más tiempo y conocimientos para crear vibraciones de alta calidad", se comenta desde el informe.

Esto es algo completamente normal, puesto que hasta el momento esta tecnología sólo estaba disponible en el mundo de los videojuegos en algunos mandos para Nintendo Switch y, ciertamente, no ha sido aprovechada del todo. Ahora pasará a otro nivel con DualSense pero los desarrolladores externos a Sony no tienen práctica con el invento. No importa, PS5 es capaz de convertir efectos de sonido en vibración háptica para su mando.

Más facilidad para los desarrolladores

PlayStation 5: Diseño, características, accesorios y todas las novedades de la PS5 | EFE

Para reducir esta carga extra en los estudios de desarrollo, Sony implementó un nuevo diseño de retroalimentación háptica que les permitirá crear formas de onda de vibración más rápido, saltándose varios pasos que eran necesarios por ejemplo en PS4. "Había pocos estudios que aplicaran esta tecnología (redes neuronales) al sentido del tacto en lugar de a imágenes y sonidos. Estudiamos y examinamos diferentes algoritmos mientras recibimos el asesoramiento de expertos. Esto nos permitió automatizar la generación de formas de onda de vibración de alta calidad, pareciendo que han sido creadas manualmente por los desarrolladores".

Por supuesto, estos patrones de vibración generados por medio del sonido pondrán las cosas más fáciles a los desarrolladores y, por tanto, los jugadores nos beneficiaremos de unas sensaciones únicas con el DualSense en nuestras manos.