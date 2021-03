El señor de los Anillos: Gollum regresa tras un tiempo en completo silencio para mostrar su jugabilidad

El mundo de El Señor de los Anillos resulta ser uno de los más prometedores y es que, a lo largo de los años, sus libros y películas han conseguido fascinar a público de todo el mundo. Por ello, no es de extrañar que haya desarrolladores que acepten el gran reto y se animen a llevar este mundo a los videojuegos, aunque eso sí, desde una perspectiva totalmente nueva, sin centrarse solo en los personajes principales.

The Lord of the Rings: Gollum es un título que nos llevará a tomar el papel de Gollum, ese personaje que se ha dejado corromper por el anillo, pero que cuyo avance decidiremos nosotros mismos. Y es que, con acontecimientos anteriores a las películas, nos encontraremos con un personaje que irá avanzando en base a nuestras decisiones y, sobre todo, nuestra forma de actuar.

Con intención de que podamos conocer un poco más a fondo la propuesta, después de un tiempo en silencio, la compañía ha querido mostrarnos un avance de la historia y, sobre todo, de la acción que estará presente en el juego. Con una ambientación sorprendente y la magia en cada parte de los escenarios, tendremos ante nosotros una obra cuya jugabilidad nos pondrá a prueba de todas las formas posibles.

Eso sí, no se trata de un juego en el que nuestro personaje tenga que buscar pelea todo el tiempo ya que Gollum no es precisamente habilidoso en el combate. Quien bien conozca al personaje sabrá que es experto en el sigilo. Por ello, será realmente importante que el jugador logre avanzar por los mapas sin ser descubierto, controlando todo cuanto sucede a su alrededor y siendo cuidadoso a la hora de avanzar.

Si bien puede ser uno de los juegos más esperados, lamentablemente su lanzamiento está previsto para 2022. Lo que sí esperamos es que la compañía se anime a mostrar un poco más de la propuesta a lo largo de este tiempo, pudiendo así permitir que los jugadores puedan disfrutar un poco más de la gran temática que el juego propone y, sobre todo, ver un poco más de su jugabilidad, la cual podremos disfrutar en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.