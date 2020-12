Elden Ring, el juego de From Software, podría llegar en los próximos meses

A pesar de que el reciente evento The Game Awards fue de lo más revelador para el sector de los videojuegos, muchos jugadores echaron en falta algún título como es el caso de Elden Ring. Este juego de rol fue anunciado en el E3 de 2019 y es desde aquel entonces que no conocemos demasiados detalles del mismo hasta la fecha.

Aunque The Game Awards no fue el momento para conocer más cosas sobre este juego desarrollado por From Software, recientes rumores nos indican que podremos saber muy pronto del juego. A través de un vídeo de GameBeat, Jeff Grubb habló sobre la ausencia de Elder Ring durante el evento y comentó información sobre cómo se encontraría el juego en estos momentos.

Como bien dice Jeff Grubb: “Obviamente están trabajando en este juego... no lo mostraron aquí, pero creo que probablemente podrían haberlo hecho si quisieran”. También añadió “Aquí hay una cosa que escuché que puedo decir: tenga un poco más de paciencia, pero solo un poco más. Eso no significa días, y no creo que signifique semanas, pero no significa meses y meses y meses”.

Si bien esto no se trata de un anuncio oficial de From Software, sí que puede ser una señal de cómo se encuentra el juego en estos momentos. No es la primera vez que Jeff Grubb publica información de este estilo que finalmente es correcta, pero tendremos que esperar a que la compañía se mencione para poder corroborarlo.